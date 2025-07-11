В Армении продолжаются аресты в связи с массовыми беспорядками в 2020 году

Следственный комитет Армении сообщил о задержании еще 7 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в ночь подписания трехстороннего заявления между Арменией, Азербайджаном и Россией, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"В суд представлены ходатайства о применении в их отношении меры пресечения в виде административного надзора", - говорится в сообщении.

В конце мая СК сообщил о задержании еще 9 человек в рамках расследования. По этому делу проходят десятки лиц. Процесс идентификации продолжается.

Напомним, в ночь на 10 ноября 2020 года, после подписания лидерами Армении, России и Азербайджана заявления, группа лиц ворвалась в правительственные здания в Ереване.