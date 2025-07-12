https://news.day.az/world/1767260.html Иран заявил, что готов к переговорам в этом случае Иран готов к переговорам, если будет уверен, что по дипломатии не нанесут удар. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи сегодня на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране. По его словам, Иран всегда заявлял о готовности вести переговоры по своей ядерной программе и будет готов и в будущем.
Иран заявил, что готов к переговорам в этом случае
Иран готов к переговорам, если будет уверен, что по дипломатии не нанесут удар.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи сегодня на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране.
По его словам, Иран всегда заявлял о готовности вести переговоры по своей ядерной программе и будет готов и в будущем. Но Иран должен быть уверен, что по дипломатии не нанесут удар.
Арагчи отметил, что Израиль в координации с США напал на Иран, пока шли переговоры по ядерной программе. А потом к атакам присоединились и сами США.
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