Иран заявил, что готов к переговорам в этом случае

Иран готов к переговорам, если будет уверен, что по дипломатии не нанесут удар.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи сегодня на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране.

По его словам, Иран всегда заявлял о готовности вести переговоры по своей ядерной программе и будет готов и в будущем. Но Иран должен быть уверен, что по дипломатии не нанесут удар.

Арагчи отметил, что Израиль в координации с США напал на Иран, пока шли переговоры по ядерной программе. А потом к атакам присоединились и сами США.