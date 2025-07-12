Арагчи отверг стремление Ирана к созданию ядерного оружия

Если бы Иран намеревался двигаться в направлении производства ядерного оружия, то нынешние условия были для этого лучшим предлогом.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи сегодня на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране.

По его словам, Иран предпринял все необходимые шаги, чтобы доказать странам, обеспокоенным его ядерной программой, что он преследует мирные цели и так будет и впредь.

Арагчи отметил, что Иран считает ядерное оружие бесчеловечным и неэтичным.

Отметим, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании совета директоров МАГАТЭ 3 марта 2025 года заявил, что Иран увеличил запасы урана, обогащенного до 60% - с 182 килограммов до 275 килограммов по сравнению с предыдущим кварталом. Иран - единственное неядерное государство, которое обогащает уран до этого уровня. И это вызывает серьезную озабоченность.