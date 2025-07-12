Площадь пожара рядом с Гранд-Каньоном увеличилась почти в 10 раз

Площадь лесного пожара рядом с американским национальным парком Гранд-Каньон (штат Аризона) за сутки увеличилась примерно в 10 раз, локализовать его пока не удается.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC News.

Пожар начался в результате удара молнии, и за последние 24 часа его площадь выросла с 405 гектаров (1 тыс. акров) до почти 4,5 тыс. гектаров (11 тыс. акров). В пятницу из парка были эвакуированы около 500 человек, руководство Гранд-Каньона советует воздержаться от его посещения.

Борьбу с пламенем осложняет жаркая погода в сочетании с низкой влажностью и порывистым ветром.