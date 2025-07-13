Президент Мексики надеется решить вопрос с пошлинами США до их вступления в силу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила уверенность в том, что ее правительству удастся достичь соглашения с США и предотвратить введение импортных пошлин на мексиканские товары.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в ходе рабочей поездки в штат Сонора, комментируя письмо президента США Дональда Трампа, в котором говорится о введении с 1 августа 30-процентных тарифов на импорт из Мексики.

"Пошлины [США на импорт товаров из Мексики] объявлены на 1 августа, но мы считаем, что, судя по вчерашним переговорам с нашими [американскими] коллегами, нам удастся договориться с правительством США и достичь лучших условий. Я всегда говорила, что в таких ситуациях важно сохранять холодную голову, чтобы справляться с любыми трудностями", - указала Шейнбаум, чье выступление транслировалось в соцсетях мексиканского правительства.

Глава государства отметила, что уже началась работа мексикано-американской двусторонней группы, в которую вошли представители министерств экономики, иностранных дел, энергетики и финансов Мексики, а также члены американского правительства.

Президент подчеркнула, что введение пошлин касается не только Мексики, но и других стран.