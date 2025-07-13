SpaceX вложит $2 млрд в разработчика чат-бота Grok

Аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, инвестирует $2 млрд в стартап xAI, который разработал чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, оОб этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сумма инвестиций составляет приблизительно половину от недавнего увеличения собственного капитала производителя чат-бота Grok, отметили в WSJ. Инвестиции SpaceX являются частью привлечения акционерного капитала на сумму $5 млрд, о котором было объявлено в июне.

Один из инвесторов сообщил газете, что xAI привлек $5 млрд долга наряду с акционерным финансированием, и ожидается, что в конце 2025 года стартап привлечет еще больше денежных средств.

Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на основе ИИ Grok. Создатели проекта утверждают, что этот продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.