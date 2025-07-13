Трамп пошутил по поводу работы президентом

Президент США Дональд Трамп пошутил, что задумался бы о том, стоит ли бороться за свой пост, если бы знал, насколько опасно его занимать, однако его об этом никто не предупредил.

Как передает Day.Az, слова американского лидера передает Fox News.

"Быть президентом - очень опасная работа. Знаете, я говорю, что гонщик имеет 1 процент вероятности [погибнуть]. Подумайте об этом. Это немного", - сказал Трамп. Он отметил, что ровно такая же вероятность погибнуть и у наездника на быке.

Американский лидер подчеркнул, что признает эти работы опасными, но пояснил, что после того, как занимаешь пост президента страны, вероятность погибнуть возрастает до 5 процентов.