https://news.day.az/world/1767350.html Наряд Макрона озадачил журналистов Наряд президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером удивил журналистов. Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на Daily Mail. Известно, что Макрон прилетел в Великобританию с трехдневным визитом, во время которого встретился со Стармером в Лондоне.
Наряд Макрона озадачил журналистов
Наряд президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером удивил журналистов.
Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на Daily Mail.
Известно, что Макрон прилетел в Великобританию с трехдневным визитом, во время которого встретился со Стармером в Лондоне. Лидер Франции выбрал для разговора с британским премьером костюм-тройку с жилетом. Стармер, в свою очередь, отказался от жилета.
Автора статьи смутил наряд Макрона. "Он был одет в жилет - странно для такого жаркого дня", - говорится в публикации.
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