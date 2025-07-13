Наряд Макрона озадачил журналистов

Наряд президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером удивил журналистов.

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на Daily Mail.

Известно, что Макрон прилетел в Великобританию с трехдневным визитом, во время которого встретился со Стармером в Лондоне. Лидер Франции выбрал для разговора с британским премьером костюм-тройку с жилетом. Стармер, в свою очередь, отказался от жилета.

Автора статьи смутил наряд Макрона. "Он был одет в жилет - странно для такого жаркого дня", - говорится в публикации.