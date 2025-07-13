Китай обвинил Японию

Разведдеятельность японских военных кораблей и самолетов в отношении Китая является причиной рисков безопасности на море и в воздухе между двумя странами.

С таким заявлением выступил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В последнее время разведывательные самолеты воздушных сил самообороны Японии неоднократно входили в опознавательную зону ПВО Китая в Восточно-Китайском море для проведения ближней разведки", - отметил он.

По его словам, самолеты китайских ВВС в соответствии с законом проводили проверку, идентификацию, отслеживание и наблюдение за японской военной авиацией. Действия были полностью законны, целесообразны и профессиональны, добавил Цзян Бинь.