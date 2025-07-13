https://news.day.az/world/1767369.html

У берегов Вануату произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у южных берегов Вануату. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США. Эпицентр находился в 40 км к югу от города Порт-Вила. Очаг залегал на глубине около 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.