Массовые беспорядки в Испании

Погромы мигрантов, драки на ножах и беспорядки накрыли Испанию. Причиной стало видео с нападением приезжих на местного пенсионера.

Как передает Day.Az, по данным местных СМИ, нападение было снято на телефон, предположительно, ради челленджа в соцсетях, суть которого - нападать на беззащитных людей. Сам пенсионер заявил, что не знал своих нападавших, но они выглядели как "представители магрибского региона".

Видео с жестокими кадрами избиения испанца разлетелось по сети, вызвав бурю негодования.

После инцидента в городе вспыхнули насущные беспорядки. В частности, в следующие ночи происходили стычки групп ультраправых и мигрантов: обе стороны бросались друг в друга бутылками и камнями, применяли ножи.

Позже столкновения переросли в массовые бои и распространились на разные регионы Испании. В самой Мурсии усилен военно-полиционный контроль.