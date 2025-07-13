Афганистан готов к международному признанию
Все условия для официального международного признания Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве Афганистана) выполнены.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил министр информации и культуры страны Хайрулла Хайрхва.
"Власти Афганистана выполнили все условия, необходимые для официального международного признания в соответствии с соглашением о восстановлении мира в Афганистане, достигнутым в Дохе", - заявил чиновник, имея в виду договоренности 2020 года.
Он добавил, что официальное признание ИЭА положительно повлияет на экономику в стране, в частности, поможет привлечь инвестиции из-за рубежа. Хайрхва призвал международное сообщество взять пример с России и принять реальное положение дел. Он подчеркнул, что Афганистане восстановлена безопасность, прекращено производство наркотиков и искоренена коррупция. По словам министра, впервые за десятилетия в стране удалось установить стабильную централизованную власть.
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