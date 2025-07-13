https://news.day.az/world/1767448.html Арагчи посетит Китай Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи совершит визит в Китай. Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи. Он отметил, что завтра Аббас Арагчи посетит Китай для участия в саммите министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.
Арагчи посетит Китай
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи совершит визит в Китай.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи.
Он отметил, что завтра Аббас Арагчи посетит Китай для участия в саммите министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.
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