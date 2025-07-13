Арагчи посетит Китай

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи совершит визит в Китай.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи.

Он отметил, что завтра Аббас Арагчи посетит Китай для участия в саммите министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.