https://news.day.az/world/1767448.html

Арагчи посетит Китай

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи совершит визит в Китай. Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи. Он отметил, что завтра Аббас Арагчи посетит Китай для участия в саммите министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.