Столкновения в Сирии: много погибших и раненых

В результате вооруженных столкновений между ополченцами арабских племен и друзскими силами самообороны в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии погибли не менее 13 человек, более 40 получили ранения.

Как сообщает ливанский портал Elnashra, конфликт начался с атаки ополченцев на блокпост друзов в Эль-Макусе, передает Day.Az.

После ответного огня самообороны перестрелки охватили соседние районы Джарин, Лаббейн и Эт-Тейри. Было перекрыто движение по шоссе Эс-Сувейда - Канават.

По данным портала, сирийские власти перебросили спецназ МВД переходного правительства для стабилизации обстановки. Одновременно губернатор провинции Мустафа аль-Бакур призвал конфликтующие стороны "к сдержанности и поиску решения проблем с помощью диалога".