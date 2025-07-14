Столкновения в Сирии: много погибших и раненых - ВИДЕО
В результате вооруженных столкновений между ополченцами арабских племен и друзскими силами самообороны в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии погибли не менее 13 человек, более 40 получили ранения.
Как сообщает ливанский портал Elnashra, конфликт начался с атаки ополченцев на блокпост друзов в Эль-Макусе, передает Day.Az.
После ответного огня самообороны перестрелки охватили соседние районы Джарин, Лаббейн и Эт-Тейри. Было перекрыто движение по шоссе Эс-Сувейда - Канават.
По данным портала, сирийские власти перебросили спецназ МВД переходного правительства для стабилизации обстановки. Одновременно губернатор провинции Мустафа аль-Бакур призвал конфликтующие стороны "к сдержанности и поиску решения проблем с помощью диалога".
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