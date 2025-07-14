Экспорт кофе из Вьетнама может побить рекорд в 2025 году

Кофе занял лидирующие позиции в структуре экспорта продукции вьетнамского агропромышленного комплекса в первой половине 2025 года, продемонстрировав значительный рост как объемов, так и стоимости поставок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Vietnam News Agency со ссылкой на министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды республики.

За первые шесть месяцев 2025 года Вьетнам экспортировал примерно 953,9 тыс. тонн кофе на сумму $5,45 млрд, что на 5,3% больше по объему и на 67,5% выше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2024 года. Средняя экспортная цена выросла на 59,1% в годовом исчислении, достигнув $5 708 за тонну.

Вьетнам всего за шесть месяцев достиг первоначального целевого показателя по экспорту кофе на 2025 год - $5,5 млрд, отметил заместитель главы министерства Фунг Дык Тиен. По его словам, с учетом поставок на внешние рынки до конца этого года экспортная выручка увеличится примерно на 37% и достигнет $7,5 млрд.

Вьетнам является одним из мировых лидеров по производству и экспорту кофе. Республика занимает шестое место в мире по площади кофейных плантаций, оставаясь ведущим производителем зерен сорта робуста.