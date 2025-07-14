https://news.day.az/world/1767597.html В Тегеране произошли три взрыва - ВИДЕО Три взрыва с пожарами произошли сегодня в иранской столице Тегеране, в том числе в квартале, в который раньше нацеливались израильские удары. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сейчас иранские власти сообщили, что причиной как минимум одного из них была "утечка газа". Представляем вашему вниманию данное видео:
В Тегеране произошли три взрыва - ВИДЕО
Три взрыва с пожарами произошли сегодня в иранской столице Тегеране, в том числе в квартале, в который раньше нацеливались израильские удары.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сейчас иранские власти сообщили, что причиной как минимум одного из них была "утечка газа".
Представляем вашему вниманию данное видео:
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