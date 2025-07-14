В Тегеране произошли три взрыва

Три взрыва с пожарами произошли сегодня в иранской столице Тегеране, в том числе в квартале, в который раньше нацеливались израильские удары.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сейчас иранские власти сообщили, что причиной как минимум одного из них была "утечка газа".

Представляем вашему вниманию данное видео: