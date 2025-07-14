Пашинян пригласил Макрона в Армению - в шестой раз
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз обратился с приглашением к президенту Франции Эммануэлю Макрону посетить Армению. Это уже шестое подобное приглашение за последние три года.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в своём обращении армянский премьер подчеркнул, что две страны связывает "многовековая дружба", а исторические отношения между ними играют "ключевую роль" в укреплении межгосударственного партнёрства.
Кроме того, Пашинян выразил признательность Франции и лично Макрону за "неизменную поддержку" в вопросах достижения "справедливого и устойчивого мира на Южном Кавказе".
Примечательно, что президент Франции посещал Армению только однажды - в октябре 2018 года.
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