Пашинян пригласил Макрона в Армению

- в шестой раз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз обратился с приглашением к президенту Франции Эммануэлю Макрону посетить Армению. Это уже шестое подобное приглашение за последние три года.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в своём обращении армянский премьер подчеркнул, что две страны связывает "многовековая дружба", а исторические отношения между ними играют "ключевую роль" в укреплении межгосударственного партнёрства.

Кроме того, Пашинян выразил признательность Франции и лично Макрону за "неизменную поддержку" в вопросах достижения "справедливого и устойчивого мира на Южном Кавказе".

Примечательно, что президент Франции посещал Армению только однажды - в октябре 2018 года.