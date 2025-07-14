Лошадь сбежала с военного парада в Париже

В ходе военного парада по случаю Дня взятия Бастилии, прошедшего в Париже 14 июля, произошло несколько инцидентов с лошадьми. Трансляцию парада вел телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, как одна из лошадей выбежала из строя во время марша, а другая поскользнулась и упала вместе со всадником.