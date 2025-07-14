https://news.day.az/world/1767692.html Лошадь сбежала с военного парада в Париже - ВИДЕО В ходе военного парада по случаю Дня взятия Бастилии, прошедшего в Париже 14 июля, произошло несколько инцидентов с лошадьми. Трансляцию парада вел телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. На кадрах видно, как одна из лошадей выбежала из строя во время марша, а другая поскользнулась и упала вместе со всадником.
Лошадь сбежала с военного парада в Париже - ВИДЕО
В ходе военного парада по случаю Дня взятия Бастилии, прошедшего в Париже 14 июля, произошло несколько инцидентов с лошадьми. Трансляцию парада вел телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На кадрах видно, как одна из лошадей выбежала из строя во время марша, а другая поскользнулась и упала вместе со всадником.
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