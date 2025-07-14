https://news.day.az/world/1767694.html ЕС подготовил ответные пошлины на товары из США Еврокомиссия (ЕК) представила странам ЕС список товаров из США на €70 млрд для введения ответных пошлин. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел и внешней торговли Евросоюза.
ЕС подготовил ответные пошлины на товары из США
Еврокомиссия (ЕК) представила странам ЕС список товаров из США на €70 млрд для введения ответных пошлин.
Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел и внешней торговли Евросоюза.
"Мы представили странам - членам список товаров из США на €70 млрд", - заявил он, подчеркнув, что их введение "отложено до 1 августа".
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