https://news.day.az/world/1767713.html Названа дата учений НАТО в Грузии Многонациональные учения НАТО Agile spirit 2025 пройдут в Грузии с 25 июля по 6 августа. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Главными компонентами учений будут командно-штабная часть, тактический грузино-американский конвой на участке автомобильной дороги Сенаки - Вазиани.
Названа дата учений НАТО в Грузии
Многонациональные учения НАТО Agile spirit 2025 пройдут в Грузии с 25 июля по 6 августа. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Главными компонентами учений будут командно-штабная часть, тактический грузино-американский конвой на участке автомобильной дороги Сенаки - Вазиани. По плану военные проведут учения с боевой стрельбой.
Участие в учения примут военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Украины и других стран.
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