Названа дата учений НАТО в Грузии

Многонациональные учения НАТО Agile spirit 2025 пройдут в Грузии с 25 июля по 6 августа. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главными компонентами учений будут командно-штабная часть, тактический грузино-американский конвой на участке автомобильной дороги Сенаки - Вазиани. По плану военные проведут учения с боевой стрельбой.

Участие в учения примут военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Украины и других стран.