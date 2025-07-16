Индия значительно снизила импорт золота

Индия в июне 2025 года импортировала золота на $1,839 млрд, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, это на 26% меньше, чем в июне прошлого года, и на 28% меньше, чем в мае текущего.

Снижение импорта коррелирует со слабым внутренним спросом, объясняла ранее аналитик World Gold Council Кавита Чако. Спрос на ювелирные украшения после свадебного сезона в апреле-мае невысокий. В мае скидки, особенно в крупных розничных сетях, способствовали росту посещаемости магазинов, но покупки все равно были скорее по необходимости. Напротив, инвестиционный спрос на слитки и монеты, на которые приходится почти 30% потребительского спроса, сохраняется на фоне положительной динамики цен.

Всего за I полугодие 2025 года импорт золота в Индию составил $16,987 млрд, что на 5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, но почти не производит его сама.