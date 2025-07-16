Уровень заполненности ПХГ в Европе превысил 63%

Европа заполнила свои подземные хранилища (ПХГ) газом уже более чем на 63%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, при этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами региона с начала летнего сезона в апреле уже превысил 43 млрд куб. м.

Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) стран ЕС 14 июля, по данным GIE, составила 320 млн куб. м. Отбор подрос до 31 млн куб. м. Общий объем топлива в ПХГ является лишь седьмым максимальным для июля за все время наблюдений - 69,4 млрд куб. м газа (-22% к предыдущему году).

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 63,24% (на 8,95 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 81,1% годом ранее. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% к 1 ноября каждого года. Вместе с тем это требование дает дополнительный импульс для роста цен на газ на европейском рынке. Подсчеты ТАСС показывают, что чистая закачка газа Европой в предстоящий сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и является одним из максимальных показателей в истории.