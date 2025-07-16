Сирия согласилась на большую уступку Израилю

Сирийские власти достигли соглашения с вооруженными группировками друзов о прекращении боевых действий на юге Сирии. Об этом сообщает Mehr, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Стороны достигли соглашения о прекращении огня, а также обеспечении безопасности в провинции Эс-Сувейда", - сообщается в заявлении МВД республики.

Документ предполагает также создание совместной комиссии, состоящей из представителей сирийских властей и шейхов-друзов с целью контроля за выполнением соглашения в провинции. Кроме того, стороны договорились о необходимости интеграции Эс-Сувейда в нынешнюю систему власти в стране. Во многом действия стали уступкой по отношению к Израилю, так как Тель-Авив оказал значительную военную помощь в защите друзов.