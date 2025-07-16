https://news.day.az/world/1768187.html ЦАХАЛ зафиксировал новый ракетный обстрел со стороны Йемена Израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба. Согласно ее заявлению, в сторону Израиля была запущена одна ракета, военные начали ее перехват.
ЦАХАЛ зафиксировал новый ракетный обстрел со стороны Йемена
Израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, в сторону Израиля была запущена одна ракета, военные начали ее перехват.
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