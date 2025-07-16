https://news.day.az/world/1768187.html

ЦАХАЛ зафиксировал новый ракетный обстрел со стороны Йемена

Израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба. Согласно ее заявлению, в сторону Израиля была запущена одна ракета, военные начали ее перехват.