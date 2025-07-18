https://news.day.az/world/1768432.html Индия расширяет экспорт нефти Индия, покупающая сырую нефть у России, расширила источники импорта с 27 до 40 стран. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури на конференции в Нью-Дели.
Индия расширяет экспорт нефти
Индия, покупающая сырую нефть у России, расширила источники импорта с 27 до 40 стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури на конференции в Нью-Дели.
"Такая диверсификация является ключевой мерой для обеспечения бесперебойного доступа к энергоресурсам в периоды глобальной турбулентности", -- подчеркнул министр.
Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта (превышает 85%).
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