Индия расширяет экспорт нефти

Индия, покупающая сырую нефть у России, расширила источники импорта с 27 до 40 стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури на конференции в Нью-Дели.

"Такая диверсификация является ключевой мерой для обеспечения бесперебойного доступа к энергоресурсам в периоды глобальной турбулентности", -- подчеркнул министр.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта (превышает 85%).