Американцы оценили идею Маска создать свою партию

Лишь 27% американцев одобрили идею американского предпринимателя Илона Маска о создании собственной партии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Rasmussen Reports по итогам собственного исследования.

Еще четверть опрошенных избирателей заявили, что не определились с отношением к новой политической силе, а 48% граждан назвали идею о создании Маском третьей политической партии в США плохой.

В опросе Rasmussen Reports приняли участие 1196 человек в период с 13 по 15 июля.