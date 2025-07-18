https://news.day.az/world/1768469.html Американцы оценили идею Маска создать свою партию Лишь 27% американцев одобрили идею американского предпринимателя Илона Маска о создании собственной партии. Как передает Day.Az, об этом сообщает Rasmussen Reports по итогам собственного исследования.
Американцы оценили идею Маска создать свою партию
Лишь 27% американцев одобрили идею американского предпринимателя Илона Маска о создании собственной партии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Rasmussen Reports по итогам собственного исследования.
Еще четверть опрошенных избирателей заявили, что не определились с отношением к новой политической силе, а 48% граждан назвали идею о создании Маском третьей политической партии в США плохой.
В опросе Rasmussen Reports приняли участие 1196 человек в период с 13 по 15 июля.
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