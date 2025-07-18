ЕС одобрил 18-й пакет санкций против РФ
Страны Евросоюза одобрили в пятницу 18-й санкционный пакет против России.
Как передает Day.Az, об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на своей странице в X.
"ЕС сегодня утром одобрил один из самых сильных пакетов санкций против России", - написала она.
Ранее в пятницу портал Euractiv со ссылкой на источник сообщил, что постпреды Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России.
Ожидается, что теперь ЕС завершит утверждение санкционного пакета - уже на более высоком уровне, после чего перечень ограничительных мер будет опубликован в Официальном журнале Евросоюза.
В четверг вечером, как сообщалось, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращает блокировать одобрение 18-го пакета санкций.
Страны ЕС утвердили предыдущий, 17-й пакет санкций против РФ в мае.
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