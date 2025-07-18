https://news.day.az/world/1768543.html ХАМАС и Израиль пришли к соглашению Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к согласию относительно отвода подразделений израильской армии из сектора Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал El-Watan News. По данным издания, Хамас и Израиль достигли договоренности по картам отвода после согласия Иерусалима оставить ось Мораг, расположенную в южной части Газы.
ХАМАС и Израиль пришли к соглашению
Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к согласию относительно отвода подразделений израильской армии из сектора Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал El-Watan News.
По данным издания, Хамас и Израиль достигли договоренности по картам отвода после согласия Иерусалима оставить ось Мораг, расположенную в южной части Газы.
До этого ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников.
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