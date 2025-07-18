ХАМАС и Израиль пришли к соглашению

Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к согласию относительно отвода подразделений израильской армии из сектора Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал El-Watan News.

По данным издания, Хамас и Израиль достигли договоренности по картам отвода после согласия Иерусалима оставить ось Мораг, расположенную в южной части Газы.

До этого ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников.