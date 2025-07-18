https://news.day.az/world/1768623.html Представлен гуманоидный робот способный работать в круглосуточном режиме - ВИДЕО Первого гуманоидного робота способного работать в многодневном круглосуточном режиме благодаря умению самостоятельно менять аккумулятор и ставить его на подзарядку представили в Китае. Как передает Day.Az, модель ушедшая в серию получила название Walker S2, создала его китайская компания UBTech Robotics.
Представлен гуманоидный робот способный работать в круглосуточном режиме - ВИДЕО
Первого гуманоидного робота способного работать в многодневном круглосуточном режиме благодаря умению самостоятельно менять аккумулятор и ставить его на подзарядку представили в Китае.
Как передает Day.Az, модель ушедшая в серию получила название Walker S2, создала его китайская компания UBTech Robotics. Робот использует два аккумулятора: если один выйдет из строя, Walker S2 автоматически переключается на резервный и продолжает работу.
Первое поколение роботов серии Walker уже заслужила признание, заменив рабочих на многих крупных заводах в Китае.
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