Представлен гуманоидный робот способный работать в круглосуточном режиме

Первого гуманоидного робота способного работать в многодневном круглосуточном режиме благодаря умению самостоятельно менять аккумулятор и ставить его на подзарядку представили в Китае.

Как передает Day.Az, модель ушедшая в серию получила название Walker S2, создала его китайская компания UBTech Robotics. Робот использует два аккумулятора: если один выйдет из строя, Walker S2 автоматически переключается на резервный и продолжает работу.

Первое поколение роботов серии Walker уже заслужила признание, заменив рабочих на многих крупных заводах в Китае.