Трамп добивается от Мердока возмещения репутационного ущерба на $10 млрд

Президент США Дональд Трамп добивается от медиамагната Руперта Мердока выплаты $10 млрд в качестве компенсации за ущерб, нанесенный его репутации публикацией газеты The Wall Street Journal материала о письме, якобы направленном Трампом обвиненному в растлении несовершеннолетних американскому финансисту Джеффри Эпштейну, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Истец президент Дональд Трамп требует от ответчиков <...> возмещения ущерба, судебных издержек и иных компенсаций, которые суд сочтет справедливыми и правомерными, на сумму не менее $10 млрд", - говорится в документе, опубликованном в электронной базе суда по Южному округу штата Флорида.

Трамп потребовал, чтобы дело рассматривал суд присяжных.

В иске отмечается, что журналисты издания "ошибочно выдали за реальный факт, что президент Трамп в 2003 году написал, нарисовал и подписал это письмо", они не смогли "опубликовать ни это письмо, ни рисунок", а также не доказали, что Трамп причастен к этому письму. "Причина этих неудач кроется в том, что не существует такого письма и рисунка. Обвиняемые придумали эту историю, чтобы оклеветать президента Трампа и выставить его в ложном свете", - говорится в иске.

Ответчиками в этом деле выступают Мердок и основанный им медиахолдинг News Corporation, а также два журналиста The Wall Street Journal, которые написали статью о письме Трампа Эпштейну. По информации издания, Трамп отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на юбилей финансиста. Рисунок сопровождался запиской с поздравлением. Глава Белого дома в ответ на эту публикацию объявил о намерении судиться с газетой и Мердоком, отметив, что заранее поставил прессу в известность о ложности информации о рисунке.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.