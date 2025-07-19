https://news.day.az/world/1768662.html НАТО соберется на внеочередное заседание Контактная группа Организации Североатлантического договора (НАТО) по военной поддержке Украины проведет внеплановое заседание 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба альянса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Совещание пройдет в дистанционном формате с участием генерального секретаря Марка Рютте.
НАТО соберется на внеочередное заседание
Контактная группа Организации Североатлантического договора (НАТО) по военной поддержке Украины проведет внеплановое заседание 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба альянса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Совещание пройдет в дистанционном формате с участием генерального секретаря Марка Рютте. Детали повестки дня не раскрываются.
Заседание состоится на фоне публикации предложения президента США Дональда Трампа о продаже оружия Украине через страны ЕС.
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