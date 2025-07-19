НАТО соберется на внеочередное заседание

Контактная группа Организации Североатлантического договора (НАТО) по военной поддержке Украины проведет внеплановое заседание 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба альянса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Совещание пройдет в дистанционном формате с участием генерального секретаря Марка Рютте. Детали повестки дня не раскрываются.

Заседание состоится на фоне публикации предложения президента США Дональда Трампа о продаже оружия Украине через страны ЕС.