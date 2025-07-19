https://news.day.az/world/1768698.html

В Канаде угнали самолет - ВИДЕО

В Канаде мужчина угнал самолет. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что из-за него полностью закрыли международный аэропорт Ванкувера: Самолет пролетел около 40 миль на север до Ванкувера и начал кружить над аэропортом. После чего благополучно приземлился и был немедленно окружен полицией. Угонщик задержан.