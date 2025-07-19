https://news.day.az/world/1768698.html В Канаде угнали самолет - ВИДЕО В Канаде мужчина угнал самолет. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что из-за него полностью закрыли международный аэропорт Ванкувера: Самолет пролетел около 40 миль на север до Ванкувера и начал кружить над аэропортом. После чего благополучно приземлился и был немедленно окружен полицией. Угонщик задержан.
В Канаде угнали самолет - ВИДЕО
В Канаде мужчина угнал самолет.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что из-за него полностью закрыли международный аэропорт Ванкувера:
Самолет пролетел около 40 миль на север до Ванкувера и начал кружить над аэропортом. После чего благополучно приземлился и был немедленно окружен полицией. Угонщик задержан.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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