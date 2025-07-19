Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или приступить к обогащению урана до уровня выше 60% в случае ужесточения режима санкций против Тегерана. Об этом заявил представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (иранского однопалатного парламента) Эбрахим Резаи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент Иран добровольно приостановил лишь реализацию дополнительного протокола [о сотрудничестве с МАГАТЭ] и остается участником ДНЯО, но если давление будет продолжаться, то на повестке дня может быть выход из договора, обогащение урана выше 60%, производство и экспорт современных центрифуг и расширение ядерного сотрудничества", - отметил он в интервью агентству Tasnim.

По словам Резаи, серьезных изменений для Ирана не предвидится даже в случае активации "евротройкой" (Великобритания, Германия и Франция) механизма snapback по возобновлению рестрикций Совета Безопасности ООН, "поскольку страна уже находится под самыми жесткими международными санкциями".

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений со стороны Запада в адрес Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.