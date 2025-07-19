"Уничтожим!"

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские ядерные объекты будут уничтожены, если Тегеран решит построить их в новых местах.

"Все три ядерных объекта Ирана были полностью разрушены и/или уничтожены. На то, чтобы восстановить их работу, ушли бы годы, и если бы Иран хотел, им было бы проще начать [строить их заново] в трех других местах прежде, чем эти объекты были бы уничтожены, прими они такое решение", - написал Трамп в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Телеканал NBC News ранее сообщил со ссылкой на источники, что только один из трех иранских объектов по обогащению урана, подвергшихся ударам США в июне, был почти полностью разрушен. По утверждению источников телеканала, два других объекта пострадали значительно меньше и могут быть восстановлены до уровня, позволяющего возобновить работы по обогащению урана в ближайшие несколько месяцев, если Тегеран примет соответствующее решение. Белый дом отверг эти оценки. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, которые приводит агентство Reuters, удары США привели к "полному уничтожению иранских ядерных возможностей".

Как передала 24 июня телекомпания CNN, американское разведсообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана. Согласно предварительной оценке разведки США, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы. Эти выводы подготовило Разведывательное управление Министерства обороны США. При этом оно уточнило, что выдвигает такие заключения с низкой степенью уверенности в их точности.