В Лондоне задержаны десятки человек

Более полусотни человек задержаны в Лондоне на акции протеста против внесения пропалестинского движения Palestine Action в список запрещенных в Великобритании организаций.

"55 человек были задержаны на Парламентской площади за демонстрацию плакатов в поддержку Palestine Action, которая является запрещенной группировкой", - отмечается в сообщении Скотленд-Ярда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Задержания были произведены в рамках раздела 13 к Закону о борьбе с терроризмом от 2000 года, что предусматривает наказание до полугода тюремного заключения.

Как сообщила газета The Times, самым пожилым участником протеста, оказавшимся в отделении полиции, стала 80-летняя предпринимательница Ирина Фик из северного Лондона. Она выступила против запрета Palestine Action, так как это представляет собой, по ее словам, "эрозию гражданских прав".

По информации телеканала Sky News, еще 8 человек были задержаны в городе Труро в графстве Корнуолл на юго-западе Англии и еще несколько - в Манчестере, где прошли аналогичные акции. Они были организованы правозащитной организацией Defend Our Juries. За последние три субботы на ее манифестациях в поддержку Palestine Action были задержаны более 100 человек. Таким образом сегодняшние задержания в Лондоне стали самыми масштабными с момента начала проведения этих акций.

Плакаты и сувениры

Кроме того, в Лондоне в субботу состоялось Национальное шествие за Палестину, организованное организацией Palestine Solidarity Campaign. Несколько тысяч демонстрантов прошли по городу и под конец марша устроили митинг у решетки резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Как убедился корреспондент ТАСС, в руках у демонстрантов были традиционные плакаты с текстами о необходимости освободить Палестину, перестать поставлять оружие Израилю и убивать детей. Тут же продавались сувениры с пропалестинской тематикой, бесплатно раздавали Кораны, газеты левых организаций, собирались средства в поддержку Палестины. Среди собравшихся было много пожилых людей и молодежи.

Как Palestine Action оказалась вне закона

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании вместе с "Русским имперским движением" и американской неонацистской группировкой Maniacs Murder Cult по предложению главы МВД Соединенного Королевства Иветт Купер. Ее инициативу поддержали члены Палаты общин и Палаты лордов британского парламента. Таким образом, членство во всех перечисленных организациях, участие в их собраниях и любая форма поддержки их деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

20 июня активисты Palestine Action пробрались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два самолета-заправщика Voyager ВВС Великобритании. Они распылили красную краску в турбинные двигатели самолетов и ломиками разбили их корпуса. В движении объяснили свои действия тем, что Лондон является "участником геноцида в Газе и военных преступлений на Ближнем Востоке", поскольку "продолжает отправлять военные грузы, использовать разведывательные самолеты над анклавом и заправлять американские или израильские истребители". 26 июня британская полиция задержала четырех подозреваемых в порче самолетов. Их возраст варьируется от 22 до 36 лет.

18 июля по этому делу прошло первое предварительное слушание. На нем было сообщено, что ущерб двум самолетам составил 7 млн фунтов ($9,4 млн). Из-за загруженности суда следующее слушание, на котором будет подниматься вопрос признания вины, намечено на январь 2026 года. Обвиняемые продолжат оставаться под стражей. Судебный процесс с участием коллегии присяжных начнется в январе 2027 года.