Китай начал строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции в Тибете.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету "China Daily", в Тибете будет построен комплекс из пятиступенчатых гидроэлектростанций на реке Ярлунг Цанпо.

Предполагаемая стоимость проекта составляет 167 миллиардов долларов.

Строительство и эксплуатацию будет осуществлять компания "China Yajiang Group".

Отмечается, что эти гигантские энергетические объекты будут ежегодно производить более 300 миллионов киловатт-часов электроэнергии.