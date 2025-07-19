https://news.day.az/world/1768841.html Китай начал строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции Китай начал строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции в Тибете. Как передает Day.Az со ссылкой на газету "China Daily", в Тибете будет построен комплекс из пятиступенчатых гидроэлектростанций на реке Ярлунг Цанпо. Предполагаемая стоимость проекта составляет 167 миллиардов долларов.
Китай начал строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции
Китай начал строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции в Тибете.
Как передает Day.Az со ссылкой на газету "China Daily", в Тибете будет построен комплекс из пятиступенчатых гидроэлектростанций на реке Ярлунг Цанпо.
Предполагаемая стоимость проекта составляет 167 миллиардов долларов.
Строительство и эксплуатацию будет осуществлять компания "China Yajiang Group".
Отмечается, что эти гигантские энергетические объекты будут ежегодно производить более 300 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
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