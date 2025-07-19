Трагедия в Иране: более 20 погибших

В иранской провинции Фарс перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли 22 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил агентству ILNA глава службы скорой помощи провинции Масуд Абед.

Авария произошла на трассе между городами Фирузабад и Кевар.

"К сожалению, в этом трагическом инциденте из 58 пассажиров автобуса 22 человека погибли и 36 получили ранения", - сказал Абеда.

Он допустил, что число погибших может увеличиться с учетом того, в каком тяжелом состоянии находятся некоторые пассажиры.