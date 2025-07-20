В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано на севере Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 46 км к востоку от города Горган с населением порядка 244 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.