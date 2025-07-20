https://news.day.az/world/1768854.html В Иране произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано на севере Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр стихии находился в 46 км к востоку от города Горган с населением порядка 244 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7 км.
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано на севере Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 46 км к востоку от города Горган с населением порядка 244 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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