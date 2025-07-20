Жуткое наводнение в Индии: десятки погибших, сотни пропали

В индийском штате Раджастхан продолжаются сильные ливни, вызвавшие масштабные наводнения.

Как передает Day.Az, за последние сутки сообщается о десятках погибших и сотнях пропавших без вести в результате удара стихии.

Особенно тяжёлая ситуация складывается в городе Аджмер: мощные потоки воды затопили улицы, сносят машины, тележки и даже пешеходов. В районе озера Ана Сагар были открыты все шлюзы, чтобы снизить уровень воды. Школы в Аджмере и ещё нескольких округах временно закрыты, власти объявили красный уровень тревоги. Эвакуационные и спасательные работы продолжаются.