Япония сделала предупреждение на случай атаки Китая

Правительство Японии предупредило свои компании, расположенные на Тайване, о самостоятельной эвакуации в случае, если Китай нападет на остров. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации журналистов, японские партнеры на Тайване получают подобные предупреждения уже около трех лет. В них говорится, что в случае нападения Китая фирмы окажутся "предоставлены сами себе", поэтому вопросы эвакуации персонала останутся без внимания властей Японии.

Как заявил один из собеседников издания, "с нашей точки зрения, на Тайване нет правительства", высказав мнение о том, что при этом КНР вряд ли даст добро японским военным на проведение эвакуации. Журналисты уверяют, что данные предупреждения Токио оказали сдерживающее воздействие на японский бизнес, развернутый в регионе.

По оценкам аналитиков, сейчас на Тайване практически нет японских инвестиций, хотя рынок насыщается большим количеством новых инвестиций из США. Для примера - в минувшем году вложения из Японии упали на 27 процентов, однако традиционно страна занимала третье место после США и Китая.