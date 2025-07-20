Турция и Испания могут возглавить новую коалицию в Средиземноморье

Глобальные процессы и курс США на давление на страны Европы и государства Ближнего Востока, формируют основу для новых коалиций и союзов. Одно из таких региональных объединений может быть создано в Средиземноморье под лидерством Турции и Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, пишет в воскресенье турецкая газета Milliyet.

Издание приводит мнение эксперта Джанана Терджана, который отмечает, что на фоне политики Президента США Дональда Трампа, многие государства находятся на "стратегическом распутье".

"Администрация главы Белого дома нацелена на ослабление Европейского Союза, как в энергетическом компоненте, так и сфере обороны. На фоне происходящего, наиболее рациональным представляется сближение Испании и Турции. Новый союз под руководством Анкары и Мадрида, может внести вклад в региональную безопасность, стать толчком для экономической независимости многих стран", - пишет издание.

В пользу эффективности новой коалиции, по мнению Дж. Терджана, говорят соглашения Турции с Ливией, а также инвестиции Испании в средиземноморские порты и сферу возобновляемых источников энергии. Кроме того, обе страны развивают связи со странами Африки и Ближнего Востока, отмечает эксперт.

"Совместные шаги по обеспечению безопасности в морской зоне, сотрудничество в разработке месторождений критически значимых природных ресурсов, развитая логистическая и энергетическая инфраструктуры, могут превратить союз во главе с Турцией и Испанией в более эффективную площадку, нежели БРИКС. Тем самым, станет возможным формирование фактической альтернативы Евросоюзу. Правильные и своевременные шаги в Средиземноморье, могут изменить баланс сил во всем мире", - пишет газета.