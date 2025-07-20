У Биньямина Нетаньяху пищевое отравление

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил пищевое отравление.

Как передает Day.Az, об этом сообщили израильские СМИ.

Сообщается, что вечером Биньямин Нетаньяху получил пищевое отравление.

В этой связи Биньямин Нетаньяху сегодня утром не присутствовал на заседании Кабинета Министров.

Врачи сообщили, что самочувствие премьер-министра хорошее, но он будет отдыхать 3 дня.