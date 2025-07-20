https://news.day.az/world/1768968.html У Биньямина Нетаньяху пищевое отравление Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил пищевое отравление. Как передает Day.Az, об этом сообщили израильские СМИ. Сообщается, что вечером Биньямин Нетаньяху получил пищевое отравление. В этой связи Биньямин Нетаньяху сегодня утром не присутствовал на заседании Кабинета Министров.
У Биньямина Нетаньяху пищевое отравление
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил пищевое отравление.
Как передает Day.Az, об этом сообщили израильские СМИ.
Сообщается, что вечером Биньямин Нетаньяху получил пищевое отравление.
В этой связи Биньямин Нетаньяху сегодня утром не присутствовал на заседании Кабинета Министров.
Врачи сообщили, что самочувствие премьер-министра хорошее, но он будет отдыхать 3 дня.
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