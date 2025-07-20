В США арестовали капитана яхты, врезавшегося в авианосец

Прогулочная яхта столкнулась с бортом американского авианосца USS Midway в гавани Сан-Диего в США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The San Diego Union Tribune.

Отмечается, что авианосец пострадал от удара яхты. Предполагается, что это был скользящий удар.

Издание подчеркивает, что капитана яхты арестовали по подозрению в выходе на воду в состоянии алкогольного опьянения. По словам сержанта Армандо Родригеса, авианосец не получил значительных повреждений в результате столкновения.

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