Состоится новый раунд ядерных переговоров между Ираном и «европейской тройкой»
Очередной раунд переговоров между Ираном и "европейской тройкой" - Великобританией, Францией и Германией - по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы пройдёт 25 июля в Стамбуле.
Об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в интервью государственной телерадиокомпании, сообщает Day.Az.
По его словам, Иран откликнулся на инициативу европейских стран и согласился провести очередную встречу с тремя участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Переговоры состоятся на уровне заместителей министров иностранных дел. Иран на встрече будут представлять Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.
Переговоры направлены на возобновление дипломатических усилий по возвращению сторон к выполнению условий СВПД и деэскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы.
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