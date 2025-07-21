Свыше тысячи человек погибли в ходе столкновений в Эс-Сувейде

Жертвами вооруженных столкновений, продолжающихся в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии с 13 июля, стали 298 мирных жителей, общее число погибших в ходе межобщинного конфликта составило 1 119 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на медицинские источники. Ранее приводились данные о 940 убитых.

По сведениям телеканала, в рядах друзских отрядов самообороны погибли 427 бойцов. Спецподразделения МВД и Минобороны, направленные из Дамаска в южные районы для восстановления стабильности, потеряли 354 военнослужащих, а проправительственные формирования арабских племен - 21 ополченца. Еще 19 сотрудников сил внутренней безопасности были убиты в результате израильских авиаударов.

19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде в соответствии с планом урегулирования, разработанным при участии международных посредников. Планировавшийся на 20 июля обмен пленными был сорван из-за вспыхнувших вновь столкновений в некоторых районах между бедуинами и сторонниками радикального лидера сирийских друзов шейха Хикмета аль-Хаджари.

Ранее сторонники шейха аль-Хаджари, который выступает против нормализации отношений с Дамаском, воспрепятствовали проезду в провинцию правительственной делегации, которая сопровождала груз гуманитарной помощи. Сирийские власти осудили эти провокационные действия.