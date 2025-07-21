Премьеру Японии предрекли скорый крах

Правящая коалиция Японии утратила большинство в верхней палате парламента - это поражение ставит под угрозу позиции премьера Сигэру Исибы и может осложнить торговые переговоры с США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post (WP).

"Мы должны смиренно и искренне принять эту трудную ситуацию", - сказал Исиба в эфире телеканала NHK. Также он заявил, что не намерен менять состав правительства или формировать новую коалицию.

Сообщается, что поражение коалиции на выборах стало еще одним ударом по премьеру, чье влияние пошатнулось после неудачи на выборах в нижнюю палату в октябре прошлого года. При этом оппозиция и критики внутри коалиции могут усилить давление на Исибу с требованием отставки.

Подчеркивается, что это первый случай в истории послевоенной Японии, когда правящая коалиция в лице Либерально-демократической партии (ЛДП) не имеет большинства хотя бы в одной палате парламента.