Сможет ли Трамп развалить БРИКС?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о том, что будет делать Дональд Трамп с БРИКС.

Day.Az представляет полный текст статьи:

На фоне резкой риторики президента США Дональда Трампа в адрес стран БРИКС в Москве подтвердили: объединение уверенно движется к финансовой самостоятельности. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что расчеты в национальных валютах в рамках объединения уже превысили 90% всех транзакций. По его словам, речь идет не о замене доллара, а об осознанном отказе от его навязчивой монополии в международной торговле.

"Путин многократно говорил, что нас лишили возможности пользоваться долларом, - напомнил Рябков. - Мы выстраиваем альтернативу. И с партнерами по БРИКС это работает: 90% расчетов уже вне доллара".

Тем временем в США вновь зазвучали угрозы. Президент Трамп, комментируя прошедший 7 июля саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро, где обсуждалось углубление экономического суверенитета, заявил, что нанес "серьезный удар" по объединению, пообещал 10-процентные пошлины для стран-участниц и назвал БРИКС "быстро исчезающим".

"Когда я услышал об этой группе - по сути шести странах - я сказал: каждый, кто входит в БРИКС, получит 10% тариф. И знаете что? На следующий день у них было собрание, на которое почти никто не пришёл", - заявил Трамп, связывая отсутствие на саммите Владимира Путина и Си Цзиньпина с эффектом собственных слов. При этом в реальности о неприсутствии лидеров России и Китая на саммите было известно задолго до его начала - они участвовали в режиме телемоста.

"Россия, Китай и Индия боятся встретиться, потому что Трамп", - добавил президент США, вновь подчеркнув, что не допустит падения доллара. "Если у нас будет умный президент, доллар не упадёт. А если снова будет болван, как раньше..."

Однако сухая статистика и международная повестка говорят об обратном. На саммите БРИКС в Бразилии был утвержден план по масштабированию использования платформы BRICS Pay - альтернативы SWIFT. Эта платежная система уже активно используется в Пекине и Москве, связана с 75 странами и основана на национальной банковской инфраструктуре блока. Китай перевел уже треть своей внешней торговли на расчеты в юанях.

Одновременно, в Рио прошёл международный форум СМИ и аналитических центров стран БРИКС, где более 250 представителей из 36 государств обсудили, как укрепить солидарность Глобального Юга и минимизировать зависимость от западной финансово-информационной архитектуры.

Ответ на заявления Трампа последовал и из российской Госдумы. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков в интервью назвал риторику президента США "попыткой выдать желаемое за действительное".

"БРИКС не угасает, а укрепляется. Трамп пытается давить пошлинами, но это бессмысленно. Лидеры стран БРИКС - опытные политики, способные к стратегическому взаимодействию. Их цель - построение многополярного мира. И именно это больше всего раздражает американскую элиту", - отметил депутат.

По словам Новикова, США традиционно ведут политику гегемонии. Но сегодня им всё сложнее диктовать условия. Давление через тарифы, угроза изоляции, информационные атаки - это попытки удержать статус-кво. Но они уже не работают.

На фоне стремительного усиления давления со стороны США, переход стран БРИКС к расчетам в национальных валютах приобретает не только экономическое, но и геополитическое значение. Замглавы МИД России Сергей Рябков на днях заявил: более 90% взаимных расчетов России с партнерами по БРИКС осуществляется уже не в долларах. При этом дипломат уточнил, что речь не идет о прямой замене доллара, а о создании альтернативного, более справедливого механизма международных расчетов. Слова Рябкова звучат на фоне жёсткой риторики президента США Дональда Трампа, который пообещал нанести "очень серьёзный удар" по БРИКС и даже ввел 10-процентные тарифы против стран-участниц объединения.

Что стоит за этой конфронтацией - мифы и бравада или глубокий геоэкономический сдвиг?

Группа БРИКС в ее текущем составе (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты) охватывает:

более 45% мирового населения (почти 3,6 млрд человек),

(почти 3,6 млрд человек), около 36% мирового ВВП по паритету покупательной способности (ППС) ,

, порядка 30% мирового промышленного производства ,

, свыше 42% добычи нефти.

Китай уже сегодня проводит более 30% внешней торговли в юанях, Индия активно развивает систему цифровой рупии, а Россия за 2024 год сократила использование доллара в экспортных контрактах с 43% до 6%. В торговле с Китаем, Индией и Ираном доля расчетов в нацвалютах превысила 90%.

По данным Банка России, в 2025 году рубль стал второй по значимости валютой во взаимных расчетах внутри Евразийского экономического союза, а в расчетах с Китаем юань обогнал доллар еще в начале 2024 года.

Ключевой темой прошедшего 7 июля саммита БРИКС стало создание собственной расчетной инфраструктуры:

BRICS Pay - система, способная функционировать как аналог SWIFT, уже связана с 75 странами.

- система, способная функционировать как аналог SWIFT, уже связана с 75 странами. Новый банк развития (НБР) , штаб-квартира которого расположена в Шанхае, увеличил объем выданных кредитов с начала 2024 года более чем на 30% , причем значительная их часть номинирована в юанях, рупиях и реалах.

, штаб-квартира которого расположена в Шанхае, увеличил объем выданных кредитов с начала 2024 года более чем на , причем значительная их часть номинирована в юанях, рупиях и реалах. Планируется выпуск стабильной цифровой валюты, обеспеченной активами, а не долларом.

По словам главы НБР Дилмы Русеф, банк сосредоточен на проектах, не зависящих от "волатильности доллара и произвольных санкций".

Ответ Вашингтона предсказуем: экономическое давление. Дональд Трамп, вновь занявший пост президента США в январе 2025 года, выступил с серией угроз в адрес блока БРИКС. Его риторика:

"Если они когда-нибудь действительно объединятся по-настоящему, всё очень быстро закончится... Думаю, они даже не осмелятся этого сделать - им страшно встречаться".

Это заявление прозвучало после саммита, в котором участвовали лидеры стран-участниц, а более 250 представителей СМИ и аналитических центров из 36 стран приняли участие в параллельном Форуме в Рио-де-Жанейро. Пропагандистский пафос Белого дома не совпадает с реальностью. Угроза Трампа ввести 10% пошлины на товары из стран БРИКС - это не сигнал силы, а отражение нервоза геоэкономической элиты США, которая больше не может диктовать правила игры в одностороннем порядке.

Как отметил первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков:

"Попытка США выдать желаемое за действительное - это тоже способ давления. Но на лидеров БРИКС давить бессмысленно. Это опытные политики, стоящие во главе крупнейших экономик мира".

По данным SWIFT, доля доллара в международных расчетах к середине 2025 года снизилась до 46%, в то время как еще в 2020 году она превышала 54%. Одновременно доля юаня выросла до 4,3% (с 1,7% в 2021 году), причем темпы роста остаются стабильными.

Финансовый аналитик JPMorgan Анил Менон в недавнем отчете для инвесторов заявил:

"Если текущая динамика сохранится, к 2030 году юань может занять до 15% глобальных расчетов. Это будет крупнейший сдвиг в валютной системе с конца Бреттон-Вудс".

Примечательно, что официальные лица БРИКС - включая Рябкова - подчеркивают: речь идет не о "свержении доллара", а о создании альтернативы. Это - ключ. БРИКС не стремится заменить доллар силой, но отказывается мириться с монополией, которая используется США как инструмент санкций и политического шантажа.

Платежная система BRICS Pay и расчеты в нацвалютах - это не конец доллара, а конец его безраздельного господства.

Переход к расчетам в национальных валютах - это не лозунг, а системная трансформация, происходящая одновременно на нескольких уровнях:

Двусторонние своп-линии между центральными банками:

- Народный банк Китая подписал такие соглашения с 41 государством.

- Банк России и Резервный банк Индии работают над стабилизацией кросс-курса "рубль-рупия" для энергорасчетов.

- Китайско-британская торговая палата признала юань "одной из трёх основных валют расчётов в нефтяном трейдинге" с начала 2025 года. Переориентация экспортных контрактов:

Россия продает газ Китаю и Индии за юани и рупии. Саудовская Аравия с 2024 года начала принимать юани в сделках с КНР - крупнейшим покупателем её нефти. Согласно данным Bloomberg, уже 13% всех сделок на китайской нефтяной бирже происходят без участия доллара. Создание альтернативных биржевых механизмов:

Москва, Пекин и Тегеран запустили энергетическую биржу "East Eurasia Commodities Exchange", где расчеты ведутся в нацвалютах и в золоте. Запуск состоялся в апреле 2025 года, объем торгов за первые 90 дней превысил 2,4 млрд долларов в эквиваленте. Цифровые валюты центральных банков (CBDC):

Народный банк Китая запустил e-CNY (цифровой юань) уже в 25 городах, включая торговые хабы. Цифровой рубль вступил в фазу активного пилотирования. Индия анонсировала запуск цифровой рупии к декабрю 2025 года. В перспективе все три валюты могут быть интегрированы в единую расчетную платформу - проект "BRICS Ledger".

... Жесткие высказывания Дональда Трампа неслучайны. Они отражают глубинный страх американской элиты перед реальной трансформацией мирового порядка.

Согласно отчету Council on Foreign Relations за июнь 2025 года, Соединенные Штаты впервые за последние 20 лет вынуждены использовать 23% своего оборонного бюджета на "экономическую безопасность", включая защиту долларового обращения.

Аналитик RAND Corporation Карл Дебро в комментарии для Foreign Policy открыто признал:

"Мы проигрываем не танками и кораблями, а трансакционными платформами и цифровыми валютами. Когда нефть начинают продавать за не-доллары - это уже больше, чем экономика. Это цивилизационное поражение".

Показательно, что после заявления Трампа о пошлинах на страны БРИКС, фондовый индекс MSCI Emerging Markets вырос на 1,4%, а индекс Shanghai Composite - на 2,3%. Это говорит о том, что рынки не верят в угрозы Вашингтона, а наоборот - видят устойчивость альянса.

... 7 июля 2025 года в Рио-де-Жанейро прошёл Форум СМИ и аналитических центров БРИКС, где собрались более 250 экспертов из 36 стран. Обсуждение было посвящено продвижению альтернативного глобального нарратива. В частности:

Объявлено о запуске платформы BRICS Media Connect - единой сети медиа-партнеров для распространения контента вне англосаксонского фильтра.

- единой сети медиа-партнеров для распространения контента вне англосаксонского фильтра. Представлены результаты работы BRICS Policy Institute, согласно которым уровень доверия к западным СМИ в странах Глобального Юга снизился на 34% с 2020 года, в то время как к собственным национальным СМИ - вырос на 41%.

Это означает, что информационная гегемония США также даёт трещину. БРИКС наращивает не только торгово-финансовую, но и культурно-идеологическую альтернативу.

Если Бреттон-Вудская система прошлого столетия основывалась на долларе как абсолютной мерке стоимости, то модель, которую предлагает БРИКС, - это диверсифицированная сеть валют, привязанная к реальному производству, ресурсам и цифровым инновациям.

По мнению индийского экономиста Амита Кумара, опубликованному в Economic Times, к 2030 году:

Доля долларовых расчетов упадет до 35% ,

, БРИКС Pay будет использоваться в 100+ странах ,

, А общая доля нацвалют БРИКС в международной торговле превысит 25%.

Это не крах доллара. Это конец диктата.

Формально не входя в БРИКС, такие страны как Турция, Саудовская Аравия, Индонезия, Алжир, Нигерия, Бангладеш и Аргентина - уже часть новой финансовой орбиты, формирующейся вокруг объединения. В 2025 году формат "БРИКС Плюс" получил институциональное развитие, и 17 государств подали официальные заявки на вступление.

Турция - ключевой региональный игрок между Востоком и Западом, демонстрирует интерес к расчетам в национальных валютах. По данным ЦБ Турции, доля расчетов с Китаем в юанях превысила 20%, а переговоры о создании турецкой платформы для BRICS Pay продолжаются с апреля 2025 года.

Саудовская Аравия - символическая жертва "нефтедоллара" - начала в 2024 году принимать юани за нефть от Китая, а в 2025 году подписала соглашение с НБР БРИКС о возможном размещении депозита в размере $5 млрд в юанях и дирхамах. Это беспрецедентный шаг против доллара, так как Саудовская Аравия ранее считалась фундаментом его нефтяной гегемонии.

Африка: здесь сдвиг особенно яркий. 2024 год стал годом запуска Африканской системы межбанковских расчетов PAPSS (Pan-African Payment and Settlement System), уже интегрированной с BRICS Pay. На континенте:

18 стран используют юани в государственных сделках,

12 стран подписали соглашения о сотрудничестве с НБР БРИКС,

7 стран Африки - участники программы "Зеленые финансы без доллара", продвигаемой Китаем, ОАЭ и Египтом.

Африка - не "третий мир", а новый мир, в котором доллар перестал быть эквивалентом свободы.

По оценкам Международного валютного фонда, с 2024 по 2028 годы:

70% глобального экономического роста будет обеспечено странами Глобального Юга,

будет обеспечено странами Глобального Юга, Доля развивающихся стран в глобальной торговле достигнет 55% ,

, А к 2030 году Индия обгонит ЕС по доле в глобальном ВВП по ППС.

Совокупный объем торговли между странами БРИКС в 2025 году достиг $1,8 трлн, что на 28% больше, чем в 2022-м. В этих потоках доля доллара сократилась до менее 35%, тогда как в 2015 году она превышала 85%.

Сегодня мы наблюдаем не отказ от доллара, а возвращение права выбора. Инициатива БРИКС - это не блок против кого-то. Это инструмент деколонизации в цифровую эпоху, экономическое выражение идеи суверенитета и равноправия.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил в Рио:

"Мы не стремимся заменить одну гегемонию другой. Мы стремимся к порядку, где ни одна валюта, ни один флаг и ни одна столица не могут диктовать правила всему человечеству".

Именно этот подход - прагматичный, с опорой на реальные цифры, институции и доверие - делает БРИКС столь опасным для Вашингтона. Потому что впервые в истории нефинансовые страны строят альтернативу долларовой империи не лозунгами, а системной работой.

Когда президент США говорит: "если они объединятся - всё быстро закончится", - он прав. Только не так, как он думает. БРИКС - это не союз разобщенных бедных стран, а формирующийся центр новой цивилизации, в котором деньги - это не инструмент колонизации, а средство партнерства. И этот центр растет. С каждым днем. С каждой транзакцией в юанях, рупиях, дирхамах и реаллах. С каждым новым участником форума, где не звучит слово "санкции" - но звучит слово "суверенитет".

Мир меняется не тогда, когда рушатся империи, а когда рушится вера в их исключительность. И именно это мы наблюдаем сегодня.

Угроза Трампа - это реакция на необратимый процесс. Впервые с конца Второй мировой войны возникает реальная альтернатива западному финансовому порядку. Причем она строится не на конфронтации, а на прагматизме, суверенитете и технологической интеграции.

БРИКС не рушит доллар. БРИКС пишет новые правила - и делает это не лозунгами, а цифрами, системами, инфраструктурой.

Америке остается лишь одно - угрожать. Но в мире 2025 года угрозы больше не работают.

Наблюдатели также отмечают, что попытки Трампа представить БРИКС как "разваливающееся объединение" идут вразрез с фактом расширения блока: недавно к нему присоединились Саудовская Аравия, Иран, Египет, Эфиопия и Объединённые Арабские Эмираты. А значит, вместо шести стран, о которых говорит президент США, их уже одиннадцать.

В геополитическом смысле, БРИКС становится платформой новой архитектуры - не против кого-то, а за альтернативный, суверенный путь развития. И если раньше подобные идеи казались декларациями, то сегодня они воплощаются в конкретных финансовых инструментах, технологических альтернативах и дипломатических форматах. Мир меняется. И не в пользу тех, кто привык навязывать правила.

Становится очевидным: угроза, о которой так громко говорит Дональд Трамп, - это не гипотетическое объединение против США, а реальность, в которой доллар больше не единственный язык мировой экономики.