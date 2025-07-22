В Турции продолжаются масштабные лесные пожары

В Турции продолжаются масштабные лесные пожары.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На этот раз в эпицентре стихийного бедствия провинция Сакарье на северо-западе Турции. Самая сложная ситуация в городе Гейве, где огонь выжигает город, а большая часть населения эвакуирована.