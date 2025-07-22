https://news.day.az/world/1769283.html В Турции продолжаются масштабные лесные пожары - ВИДЕО В Турции продолжаются масштабные лесные пожары. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На этот раз в эпицентре стихийного бедствия провинция Сакарье на северо-западе Турции. Самая сложная ситуация в городе Гейве, где огонь выжигает город, а большая часть населения эвакуирована.
В Турции продолжаются масштабные лесные пожары - ВИДЕО
В Турции продолжаются масштабные лесные пожары.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На этот раз в эпицентре стихийного бедствия провинция Сакарье на северо-западе Турции. Самая сложная ситуация в городе Гейве, где огонь выжигает город, а большая часть населения эвакуирована.
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