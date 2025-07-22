https://news.day.az/world/1769447.html В Москве затопило торговый центр - ВИДЕО Торговый центр "Кунцево Плаза" на западе Москвы затопило из-за сильных ливней. Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал "Первый Московский".
В Москве затопило торговый центр - ВИДЕО
Торговый центр "Кунцево Плаза" на западе Москвы затопило из-за сильных ливней.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал "Первый Московский".
На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно увидеть, как вода мощным потоком стекает с потолка здания, заливая пол и заполняя контейнеры для мусора, который установили для сбора воды сотрудники торгового центра. Помимо этого, в кадр попал мужчина, управляющий поломоечной машиной, который пытался убрать последствия дождя.
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