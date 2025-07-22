В Москве затопило торговый центр

Торговый центр "Кунцево Плаза" на западе Москвы затопило из-за сильных ливней.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал "Первый Московский".

На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно увидеть, как вода мощным потоком стекает с потолка здания, заливая пол и заполняя контейнеры для мусора, который установили для сбора воды сотрудники торгового центра. Помимо этого, в кадр попал мужчина, управляющий поломоечной машиной, который пытался убрать последствия дождя.