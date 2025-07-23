https://news.day.az/world/1769487.html Турецкая крылатая ракета KARA ATMACA на выставке IDEF2025 - ВИДЕО Турецкая крылатая ракета класса "земля-земля" Roketsan KARA ATMACA с дальностью полета 400 км на выставке IDEF2025. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Турецкая крылатая ракета KARA ATMACA на выставке IDEF2025 - ВИДЕО
Турецкая крылатая ракета класса "земля-земля" Roketsan KARA ATMACA с дальностью полета 400 км на выставке IDEF2025.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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