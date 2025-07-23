Турецкая крылатая ракета KARA ATMACA на выставке IDEF2025

Турецкая крылатая ракета класса "земля-земля" Roketsan KARA ATMACA с дальностью полета 400 км на выставке IDEF2025.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: